性的マイノリティの人への偏見や差別のない社会を目指すイベントが、7日に東京で開かれました。 東京で開催された、アジア最大級のLGBTQ＋のイベント「Tokyo Pride 2026」。 「多様性と平等がひらく未来」を今年のテーマに、性的マイノリティの人への偏見や差別のない社会を目指します。 大村市から参加した同性カップルの松浦慶太さんと藤山裕太郎さんは、雇用保険の「移転費」を巡り、国の対応が違法だとして処分取