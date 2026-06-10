初公開レシピも！ プロテインブランド『MY ROUTINE BEAUTY』が夏を彩る爽快チョコミントアレンジ3選を新たに発表プロテインブランド『MY ROUTINE BEAUTY』は、2026年6月9日に、発売中の美容プロテイン「MY ROUTINE BEAUTY チョコミント風味」を使用した夏のおすすめアレンジレシピ3選を公開しました。今回の発表では、アーモンドミルクと氷を合わせて爽やかなミント感を引き立てる定番の「チョコミントスムージー」が登場。