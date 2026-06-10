北海道鹿部町出身の伊藤大海投手が、パリーグ・投手部門で５月の月間ＭＶＰ賞に選ばれました。５月の月間ＭＶＰ賞に選ばれた伊藤大海投手は、５月に先発登板した４試合全てで勝利投手となり、３１奪三振、自責点４、防御率は１．２４という好成績を残しました。（伊藤大海投手）「自分自身と向き合いながら丁寧にというのが良い結果につながった。味方にもたくさん助けられた５月だった。“伊藤が投げる日は勝てる”という雰