全国に誇りたい新潟のグルメ。今回はトマトと卵がたっぷりのあんかけ麺など中国の国民的な料理を提供する見附市の飲食店を紹介します。 見附市に店を構える『味っ佳』。この店の人気メニューは… 【長谷川珠子アナウンサー】 「ふわふわの卵に艶やかなトマトがしっかりと絡んだあん。湯気が立ち上って、食欲をそそる香りがします。そして、このたっぷりのあんの下に隠れているのが、平たい形が特徴の刀削麺です。つ