夏の風物詩『ミズベリング』が今年も始まります。 新潟市中央区の信濃川やすらぎ提で6月9日に行われたのは、水辺空間を活用する『ミズベリング』のオープニングセレモニーです。 今年は飲食店5店舗のほか、キッチンカーなども出店。現在はプレオープン中で信濃川を眺めながら、グルメを楽しむことができます。 【訪れた人】 「毎年来ている。気に入っている。（Q.気に入っている理由は？）信濃川は新