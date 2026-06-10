熊本地震の本震で東海大農学部キャンパス内にできた断層＝2020年、熊本県南阿蘇村広島大などは10日、2016年に発生した熊本地震の震源域から延びる「日奈久断層帯」を調べた結果、地表のずれが地震後6〜7年間継続していたことが分かったと発表した。ずれは「地表余効すべり」と呼ばれ、累積で最大40センチ。現在はほぼ収束したとみられる。同様のずれは、再建した住宅や水道など地中インフラを破損させる恐れがあり、注意が必要と