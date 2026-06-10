女優の上白石萌音（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。菊田一夫演劇賞を受賞したことを報告。また、授賞式に出席していた妹の上白石萌歌（26）とのショットも披露した。萌音は「菊田一夫演劇賞を頂戴しました。会場にこれまでお世話になった方が沢山いらして、益々感謝が募り深まりました」と報告。また、「『大地の子』の大賞ご受賞もとても嬉しくて！栗山さんと奈緒さんと萌歌さんにあの場所で会えるなんて。本当に