サッカー男子・アルゼンチン代表がFIFAワールドカップ2026に向け、アイスランドとの親善試合を開催。アルゼンチンの英雄リオネル・メッシ選手が途中出場からゴールを決め、3-0で勝利しました。メッシ選手は、1点リードの後半25分から途中出場。ピッチに入って2分後、中盤でボールを受け、スルーパスで決定機を演出。ラウタロ・マルティネス選手が相手GKに倒されてPKとなりました。これをメッシ選手が冷静に決めて追加点を奪いまし