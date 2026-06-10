宮城県富谷市役所に家宅捜索に入る宮城県警の捜査員ら＝10日午後宮城県富谷市が推進する商工業の振興に関する業務を巡り、市内の建設会社に便宜を図った見返りに計28万円相当の接待を受けたとして、県警は10日、収賄の疑いで、市産業観光課課長補佐の菅原憲一郎容疑者（48）＝同県大和町＝を逮捕した。また贈賄の疑いで「安藤建設工業」の元社長安藤健一容疑者（50）＝富谷市＝も逮捕した。2人の認否を明らかにしていない。