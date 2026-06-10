女優の栗山千明(41)が10日、公式サイトを更新。栗山の名称や写真を無断で使用するSNSのなりすましアカウントが複数確認されたとして注意喚起した。同サイトで「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております。これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません。栗山千明のSNSアカウントは、X公式(https://twitter.com/chiakikuriyama_)以外に存在いたしませんので、