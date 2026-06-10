UHB（北海道文化放送）は10日、公式Xを更新。12日に放送予定のプロ野球中継「みんスポBASEBALL北海道日本ハムVS中日」で解説予定だった、元中日、オリックス、楽天の山崎武司氏の出演が変更となったことを発表した。同局「みんスポ」公式Xで「解説者変更のお知らせ」と前置きし、「6月12日(金)『みんスポBASEBALL日本ハム対中日』の解説は山〓武司さんから岩瀬仁紀さんに変更となりました」と報告。局の公式Xでもリポストした。