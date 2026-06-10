【その他の画像・動画等を元記事で観る】6月8日（月）に稼働スタートとなった『スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』搭載曲』「蠟灰」の楽曲・MVの配信がスタートした。こちらの楽曲はYouTubeチャンネル登録者169万人を超える歌い手「Sou」と、声優・アーティストとして活動し、日本武道館公演を2度も成功させてきた「内田雄馬」の2名によるコラボ楽曲。ともに2023年に放映されたTVアニメ