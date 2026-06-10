【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ・アイドル楽曲を中心に数々の印象的な曲を生み出し続ける作曲家・俊龍による音楽プロジェクト「Sizuk」(ヨミ:シズク)。2ndアルバム「iller」の発売を記念して、リリースイベントの開催が決定した。イベントでは、2ndアルバムにまつわるトークやサイン会が予定されている。さらに、対象店舗で商品をご購入いただいた方を対象に、抽選で直筆サイン入り色紙が当たるキャンペーンの実施