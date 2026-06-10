【その他の画像・動画等を元記事で観る】株式会社アリア・エンターテインメント（本社：東京都新宿区、代表取締役：上松範康）は、同社が運営する音楽制作ブランド「Elements Garden」において、新たな音楽クリエイターの募集を開始したことを発表いたします。Elements Gardenは、アニメ・ゲーム・アーティスト楽曲を中心に数多くのヒット作品を生み出してきた音楽制作ブランドであり、今回の募集では国内のみならず海外在住のクリ