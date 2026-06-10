鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。 霧島市のJR肥薩線「嘉例川駅」。県内で最も古い木造の駅舎ですが、以前はまわりに空き家が目立っていました。災害を乗り越え、新たな歴史を紡ごうと挑戦する地域の姿を取材しました。 山あいにたたずむ霧島市隼人町の嘉例川駅。123年前に建てられた県内で最も古い木造の駅舎です。 「昭和を感じる」風情のある駅舎 去年8月の集中豪雨以来、運