【モデルプレス＝2026/06/10】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が6月10日、東京・豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』（6月10日発売）のヒット祈願を行い、結成当初を振り返った。【写真】「タイプロ」出身アイドルが書いた美文字絵馬◆ROIROM、2人でのデビューに自信2人は大型オーディション企画の参加を経て、2025年5月に結成を発表。浜川は「大夢くんとは5年くらいの付き合