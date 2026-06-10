全国各地のご当地パンを集めたイベントが、きょう10日から鹿児島市で始まりました。なかには入手困難な人気のパンも。パン好きのみなさん、必見です。 「きょうから始まった全国パン博覧会。ご当地パンが並びます。こ、これは・・・すいかのパン？！」 鹿児島市の「ブックスミスミ・オプシア」で開かれている「全国パン博覧会」。 北海道から九州・沖縄まで地元の人に愛されるご当地パンがずらり。日替わり商品をあわせると1