サンゴの一斉産卵 奄美大島と加計呂麻島の間の大島海峡で、サンゴの一斉産卵が始まりました。 まるで「宇宙」のような、神秘的な光景が広がっていました。 海中に無数に漂うピンク色の小さな粒。サンゴの産卵を捉えた映像です。 今月4日の午後10時ごろ、大島海峡の水深4メートル付近で、奄美海洋生物研究会の興克樹さんが撮影しました。 「宇宙空間を漂っているよう」 これは「バンドル」と呼ばれる直径0.5ミリ