宮崎の動物園にいたキリンがきょう10日、鹿児島市の平川動物公園に仲間入りしました。平川のキリンは4頭となり、九州で最多となりました。 きょう10日午後、平川動物公園に到着した高さおよそ3メートルの箱を積んだトラック。中にいるのは、メスのマサイキリン「ヒマリ」2歳です。 きょう宮崎市のフェニックス自然動物園から、およそ3時間かけて陸路で鹿児島にやって来ました。 特徴はギザギザ模様 マサイキリンは、星