【モデルプレス＝2026/06/10】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が6月10日、東京・豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』（6月10日発売）のヒット祈願を行った。【写真】「タイプロ」出身アイドルが書いた美文字絵馬◆ROIROMの目標2025年5月8日に結成し、2026年5月7日にはメジャーデビュー楽曲「CLASSIC WAVE」を配信。6月10日に発売した本作は、初のCD作品となる。結成から約1年