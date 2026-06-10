チャンネル登録者数95万人超のYouTuber「整形アイドル轟ちゃん」が2026年6月10日にXを更新。自身の痴漢被害を巡る発言について「いつまでも被害者の位置に自分を置いてしまっている」とする指摘に対し、轟ちゃんは反発し、自身の見解を示した。「男性が苦手になっています」動画で性被害を語る轟ちゃんは、整形費用に総額1300万円以上を投じていると公言しており、メイク動画やファッション動画、買い物動画などを発信している。6