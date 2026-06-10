4ピースロックバンド”らそんぶる”が、新曲「素直になれたら」をリリースした。「素直になれたら」は、素直になれず、様々なしがらみや傷つけ合いがありながらもそれでも隣にいたいと願う”等身大"の想いを綴った一曲。"その場しのぎ"で繋いでいった時間も、不器用なふたりが少しずつお互いを受け入れる"本物"の時間になっていく、切実な本音を描いたラブソングとなっている。公開されたMVは2人の歩幅やテンポがあっていくことを