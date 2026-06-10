米株価指数先物時間外取引下落、ダウ先物は３６４ドル安 東京時間19:46現在 ダウ平均先物6月限50545.00（-364.00-0.72%） Ｓ＆Ｐ500先物6月限7336.25（-56.50-0.76%） ＮＡＳＤＡＱ100先物6月限28784.00（-333.00-1.14%）