米人気俳優ニコラス・ケイジ（６２）の日本人妻で、女優の芝田璃子（３１）が、子どもとメジャー観戦したことを明かした。１０日に自身のインスタグラムを更新し、「おベビ様のＤｏｄｇｅｒｓ観戦デビューパパラッチで上がったりしてますがお顔はヒミツ」とドジャースのユニホームを着た２ショットをアップ。「３歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さでバテ、室内へ避難しようとすると『外で観たい！』と…