外はさくさく、中はしっとり。ビスケット風スコーン ファストフードやカフェなどでも人気のビスケット風スコーン。今日は、週末ブランチや午後のおやつタイムに作りたいクックパッドで人気のビスケット風スコーンをご紹介します。 何度も作りたい！プレーン味のビスケット風スコーン簡単でおいしい！とつくれぽ550件超え つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「スコーンはいつもこのレシピです」「思い立ったら