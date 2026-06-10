東京ドームシティにある“ヒーローショーの聖地”シアターGロッソでは、7月30日に映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』のBlu-ray販売を記念したスペシャルイベント「映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』願いを叶えるバクアゲ特別上映会」を開催する。【写真】『ゴジュウブンブン』登場したレジェンドキャスト映画の応援上映は声出し・歓声・応援OK。うちわ・タオル・ペンライトなど応