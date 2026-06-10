俳優の吉川愛が10日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』 《口》プレミアに登壇した。物語の内容にちなみ、口に出して後悔したことを聞かれた吉川は「ドアノブ職人」と回答。謎のワードでキャストたちを惑わせた。【写真】美しい！モノトーン衣装で上品に手を振るMOMONAその真意について吉川は「いろんなサロンとかに試していくのですが、吉川愛だとバレないときに『なんの職業ですか？』と聞かれて、いつも違う職業