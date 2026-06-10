バングラデシュの牛が、あの人にそっくりで命拾いしました。【写真を見る】“金髪の水牛トランプ”が命拾い 「唯一の違いは、“牛”か“人間”かだけ」「唯一の違いは牛か人間か」トランプ大統領に激似の…動物園で気持ちよさそうに水浴びしている水牛。額に垂れ下がる金色の前髪、どこか自信ありげな、このキリッとした表情。いまバングラデシュで、“ある人物”にそっくりだと話題になっています。付けられた名前は「ドナル