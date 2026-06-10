アイドルデュオのROIROMが、デビューミニアルバム「CLASSIC WAVE」ヒット祈願イベントに登壇しました。【写真を見る】【 ROIROM 】 メジャーデビューで掲げた夢はスーパースター！互いの推しポイントは「歩く国立美術館」と「全人類を虜にする魅力」ROIROMは、オーディション番組への参加でも注目を集めたHIROMU（本多大夢） さんとROI（浜川路己）さんによって昨年5月に結成。待望のメジャーデビューを迎えました。