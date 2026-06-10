NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年6月9日付で、アメリカ主導の有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」のもとで2027年に実施が予定されている「Artemis III（アルテミスIII）」ミッションのクルーを発表しました。2026年4月に実施された「Artemis II（アルテミスII）」に続くArtemis IIIは、人類の月への回帰に向けた重要なステップとなります。プライムクルーはNASAとESAから選ばれた4名今回発表されたのは、4名のプライムクル