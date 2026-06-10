記者会見を終え、引き揚げる森英介衆院議長＝8日、衆院議長公邸森英介衆院議長は10日の皇族数確保策を巡る全体会議で、養子を容認する案に関し「養子となった男子に男の子が生まれれば、皇位継承権を持つ」とした自らの発言を陳謝した。現行法に基づく解釈を述べたものだと改めて釈明し「真意が伝わらず、ご迷惑をおかけしたことをおわびする」と述べた。複数の出席者が明らかにした。中道改革連合の笠浩史氏は全体会議で「将