アシックスは１０日、ファッションブランドの「オニツカタイガー」を手がける事業部門を２０２７年１月に分社化すると発表した。スポーツ用品を扱うアシックスと経営を切り分けることで意思決定のスピードを速めるとともに、高級ブランドとしての路線を明確にし成長加速につなげる。オニツカタイガーの名称はアシックス創業者の鬼塚喜八郎氏に由来する。世界約１６０か国・地域で展開しており、２５年１２月期の事業売上高は前