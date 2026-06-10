メルセデス・ベンツなど自動車メーカーの偽物の商品を販売していたとみられる59歳の男が書類送検されました。会社員の男は2025年、メルセデス・ベンツやトヨタなど自動車メーカーに似せたロゴを付けたサンシェードなどを販売目的で所持した疑いが持たれています。男は中国の通販サイトで偽物の商品を仕入れ、国内のフリマサイトで転売していて、約5年間で4800点ほどを販売し、1100万円を売り上げていました。男は警視庁の調べに対