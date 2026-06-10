自民党と国民民主党は、いわゆる「国旗損壊罪」を創設する法案をめぐり、修正協議を進めることを決めました。自民党内で検討されている「国旗損壊罪」の条文案では、「国旗」を「国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」と定義しています。その上で「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により、「公然と」国旗を「損壊・除去・汚損した場合」は、処罰の対象となることなどを定めています。参議院で