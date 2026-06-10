俳優加藤大貴（29）主演舞台「イケないマネジメント術」（東京・ブルースクエア四谷）が6月10日から開幕した。女教師がコンセプトの風俗店を舞台に、現場で行われるリアルなマネジメントの実態を描く同名書籍を原案に、オリジナル要素も織り交ぜて届ける。このほど加藤と演出を手がけた谷健二氏がコメントを寄せ、作品の魅力を語った。22歳までプロテニス選手として活動していた加藤は脱サラして風俗店を起業する小坂アキラを熱演