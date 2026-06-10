sympathyが、3カ月連続リリースの第2弾となる新曲「Crush me」を6月24日にデジタルリリース。また、あわせて本作のジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】sympathy、楽曲の“かっこよさ”を視覚面から補強する「Crush me」ジャケット写真） 本楽曲は、バンドが考える“かっこよさ”を表現することから制作をスタート。「自分を壊すものに流されない」をテーマに、既存の価値観や枠組