R&BシンガーソングライターのArche（アーキ）が、6月24日にリリースするメジャーデビューアルバム『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』より、収録曲「ブルーグレー」を本日6月10日に先行配信。あわせてMVも公開されている。 （関連：さらさ、佐久間龍星、Arche、BMSG、柊人……2020年代ジャパニーズR&Bから生まれる新しい“鳴り”） 「ブルーグレー