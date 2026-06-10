懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょう放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、過去の6月10日のニュースを見ていきましょう。 【写真を見る】1,200メートル先まで届いたメロディ時計の鐘の音江戸時代の櫓時計あの日の岡山・香川… ニュースアーカイブス【6月10日】 1,200メートル離れた場所にも届いた鐘の音 （鐘の音）まずは、36年