VIBYの軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 159 Road to 武道館』が、ABEMAにて7月1日22時より放送される。 （関連：BUDDiiS、『- FLORiiA -』で交わしたバディとの約束ーー9人が届ける最高のエンターテインメントを観て） これまで放送されてきた『VIBY 1329 The night before debut』では、約3年間にわたる練習生生活やグループ結成までの軌跡が描かれてきた。新章となる本番組では、8月3