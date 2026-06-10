不動産情報サイトで人気の上位に来る街は、本当に暮らしやすいのだろうか？埼玉県の大宮と浦和を比較すると、ランキングでは見えない“決定的な差”が浮かび上がった。※本稿は、インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。不動産会社が毎年発表する住みたい街ランキングを解剖毎年マスメディア等に公開される「住みたい街ランキング」で