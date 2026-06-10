トッテナム・ホットスパーは10日、ウェールズ代表DFベン・デイヴィスと新契約を締結したことを発表した。期間は明かされていないが、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、2027年6月30日までの契約を締結したという。現在33歳のデイヴィスはスウォンジーの下部組織出身で、2012−13シーズンにトップチームデビューを飾った。2014年夏にトッテナム・ホットスパーへ加入すると、