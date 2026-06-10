シャルケは10日、デュッセルドルフから日本代表MF田中聡が完全移籍加入することを発表した。契約期間は2030年6月30日までの4年間。ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、田中の契約には当初1000万ユーロ（約18億円）の解除条項が設定されていたが、デュッセルドルフの3部降格によってその額は100万ユーロ（約1億8000万円）まで減額されたとのこと。シャルケはその100万ユーロ（約1億8000万円）を支払い、獲得に漕ぎ着け