アビスパ福岡のFW碓井聖生が決めた圧巻のミドル弾が、改めて大きな注目を集めている。Jリーグは６月10日、J１百年構想リーグWESTの５月度月間ベストゴールを発表。受賞したのは、アビスパ福岡の24歳FW碓井聖生が５月３日の第14節・セレッソ大阪戦で決めた先制ゴールだ。14分、敵陣中央でボールを持った碓井は、迷うことなく右足を一閃。強烈なシュートは一直線にゴールへ向かうと、左のクロスバーの内側を叩いてネットに吸い