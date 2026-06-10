【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHT 横山裕主演の新ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』のポスタービジュアルが解禁された。 ■「平穏な日常のすぐそばに、殺人鬼が潜んでいる」不気味さを表したポスタービジュアルに注目 カンテレ・フジテレビ系で7月1日23：00よりスタートする、横山裕主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』。 本作は、人と群れない一