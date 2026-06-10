6月10日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■再開―――――――――――――― カラダノート [東証Ｇ]決算月【7月】6/10発表 優待還元額を固定し、対象株主で按分するシェア型株主優待を導入する。毎年1月末と7月末時点で1000株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフトを年2回贈呈する。初回の優待