83年前、謎の爆発により当時最強と言われた「戦艦陸奥（むつ）」が瀬戸内海に沈み1000人以上が命を落としました。大惨事を生き残った103歳の元乗組員が語った最後のメッセージです。8日、山口県周防大島町で開かれた「戦艦陸奥」の慰霊祭。83年前、島の沖で沈没し亡くなった人たちを追悼するため、毎年行われています。長野県の特別養護老人ホームで暮らす男性のもとを訪ねました。篠原喜一さん、103歳です。83