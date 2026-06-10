中国のスポーツメディア・懂球帝は10日、スウェーデンメディアの報道を引用し、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に出場するスウェーデン代表が宿泊するホテルにさまざまな問題が生じていると報じた。スウェーデンメディア・アフトンブラーデット（Aftonbladet）が8日に報じたところによると、同国代表チームがW杯期間中に滞在する米テキサス州フリスコにあるホテル「ザ・ウェスティン・ダラス・ストーンブライアー