6月6日、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、妻とドライブデートする動画を投稿した。動画内での夫婦のやりとりが注目を集めている。藤森は2024年に15歳年下の一般女性と結婚し、長女が誕生。今回は、夫婦でドライブする様子が映された。「藤森さんの妻に関しては、2025年8月、結婚式の様子をYouTubeで公開した際、Prime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジ