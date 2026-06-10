中国自動車工業協会が6月10日に明らかにしたところによると、5月の自動車輸出は急速な伸びを続けたとのことです。最新のデータによると、5月の中国の自動車輸出台数は前年同月比68．7％増の93万台で、2カ月連続で90万台以上を維持しました。このうち、新エネルギー車の輸出は前年同月比で大幅な伸びを示し、前年同月の2．1倍の44万6000台でした。中国自動車工業協会の責任者によると、中国は世界で最も完全な新エネルギー車産業チ