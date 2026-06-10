6月9日、タレント・矢口真里が自身のInstagramを更新。イメチェン姿を披露するも、ツッコミが続出する事態となっている。《梅雨なので、切りました ロング派の皆様ごめん めちゃんこ気に入ってます》こうつづった矢口は、これまで伸ばしていた髪を、肩までバッサリカットした姿を公開。髪を揺らしながら、満足げな笑顔を見せていた。フィルターをかけているため、美肌に見えたり、目がくっきり大きく見えるようになっていた